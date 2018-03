Stalker stuurt dreigmail in naam van onschuldige studente: “Ik ga de premier vermoorden”

Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar een dreigmail die op onze redactie is toegekomen. Daarin schrijft de opsteller, die zich uitgeeft voor de Marokkaans-Italiaanse ULB-studente Sara Khallouki(24), dat hij/zij een aanslag zal plegen op 8 maart.

Khallouki, die psychologie studeert, meldde zich gisteren bij de politie. “Ik word al drie maanden gestalkt door die persoon, die me zwart maakt met zulke mails. Het moet stoppen.” Al sinds eind vorig jaar krijgt de jonge vrouw de goorste berichten. “Hij maakt me uit voor hoer. Of hij stuurt me foto’s van gruwelijk verbrande vrouwen en zet eronder dat dit me ook zal overkomen. Soms krijg ik zevenhonderd berichten op een dag.”

De jonge vrouw stapte al naar de politie. “Maar die zei dat ze niks kon doen.” Tot gisteren de dreigmail van de stalker op onze redactie toekwam. Daarin staat het volgende: “Ik ben Sara Khallouki. Ik ga premier Charles Michel vermoorden. En de burgemeester Philippe Close en zo veel mogelijk vrouwen. Ik ben ISIS-sympathisant.”

“Ik ben net opgebeld door de politie”, reageert de echte Sara. “Ze neemt de zaak nu wél ernstig omdat er gedreigd wordt met een aanslag op de eerste minister. Ik ben tevreden dat men nu eindelijk gaat uitzoeken wie die stalker is. Tot vandaag heb ik geen idee, alleen dat hij/zij zich in het Engels uitdrukt en schijnbaar uit India is. Via een vals Facebookprofiel heeft die persoon contact opgenomen met mij. Hij/zij vertelde dat hij/zij depressief was en zelfmoord wilde plegen. Ik heb wat vriendelijke woorden teruggestuurd en toen is het stalken begonnen.”