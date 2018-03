KV Mechelen en Eupen zijn gewaarschuwd: aanmoedigingspremie mag niet

De Belgische wetgeving en het reglement van de voetbalbond is duidelijk: er is onder geen enkel beding invloed op een wedstrijd door een derde partij mogelijk. Zo is ook een aanmoedigingspremie uitgesloten.

KV Mechelen en Eupen moeten er dus niet aan denken de respectieve tegenstanders Moeskroen en Waasland-Beveren een extra premie te beloven om extra weerstand te bieden tegen hun concurrent.

Het bondsparket is vooralsnog niet van plan om speciale waarnemers naar Mechelen en Eupen te sturen. “Alleen als er een klacht is of zware vermoedens van wedstrijdvervalsing, doen we dat”, klinkt het bij het bondsparket.

Elke vorm van wedstrijdvervalsing kan overigens worden gemeld op www.voetbalfraude.be of via het telefoonnummer 0800/44 44 2.