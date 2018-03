Hazard vindt transfer van Carrasco “beetje bizar”

“Een beetje bizar.” Zo noemt Eden Hazard de overstap van Yannick Carrasco naar het Chinese Dalian Yifang. Toch maakt de kapitein van de Rode Duivels zich geen zorgen met oog op het WK. “Op enkele maanden zal hij zijn niveau niet verliezen.”

“Ik kan niet in het hoofd van Yannick kijken”, zegt Hazard. “Zijn keuze voor China is een beetje bizar, maar hij zal er zijn redenen voor hebben. Ik denk dat hij wilde vertrekken uit Atlético en misschien maar één oplossing had. Je kan het ook zo bekijken: als hij bij ­Atlético was gebleven, had hij misschien niet meer gespeeld. Nu gaat hij op zijn minst spelen. Het is beter te spelen in China dan niet te spelen in Spanje.”

Dat er een niveauverschil is, is echter zonneklaar. Het bleek al na de eerste speeldag toen Carrasco’s team een 8-0-pandoering opliep tegen Shanghai SIPG, de vicekampioen van vorig jaar en het team van Hazards ex-ploegmaat Oscar. Toch denkt Hazard niet dat Carrasco’s vormpeil een probleem zal worden in Rusland.

“We kennen Yannicks niveau in de nationale ploeg. Het WK komt er al aan over drie maanden en op drie maanden zal Yannick zijn niveau niet verloren hebben”, zegt de nummer tien van Chelsea. “Bij Axel was het ook zo. Bij de nationale ploeg heeft hij de kans op hoog niveau te trainen en is hij altijd top, altijd honderd procent. Ik maak me geen zorgen in Yannick. Iedereen kent zijn kwaliteiten.”