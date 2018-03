CLUBNIEUWS. Foto van Vanderhaeghe was geheim wapen van KVO, Club Brugge kan record breken

KV Oostende is bezig aan een reeks: 11 op 15 met zeges tegen Anderlecht en Gent. Om de Buffalo’s te kloppen gebruikte coach Adnan Custovic een opvallende motivatietechniek. 64 punten heeft Club Brugge tot dusver verzameld. Dat is met nog één speeldag te gaan nu al de evenaring van het clubrecord. Bij Anderlecht maken ze zich dan weer op voor een eerbetoon aan Roger Vanden Stock. Uw clubnieuws van de dag.

Opvallend: Custovic motiveerde KVO-spelers met foto Vanderhaeghe

KV Oostende is bezig aan een reeks: 11 op 15 met zeges tegen Anderlecht en Gent. Om de Buffalo’s te kloppen gebruikte coach Adnan Custovic een opvallende motivatietechniek. Tijdens de technische bespreking toonde hij zijn spelers een foto van Yves Vanderhaeghe. De boodschap: winnen tegen mijn voorganger, jullie ex-trainer en dan drie dagen verlof.

Tegen Anderlecht was het nog een dubbele premie, tegen Gent werd vooral op het eergevoel gespeeld om de ploeg te prikkelen. Adnan Custovic hoopte dat veel KVO-spelers zich extra wilden tonen tegen hun ex-coach die werd ontslagen na 7 speeldagen en na 1 op 21, maar hijzelf wilde zich als coach uiteraard ook bewijzen tegen Yves Vanderhaeghe.

Met de foto van Yves Vanderhaeghe wilde Custovic tonen hoe hongerig hij was om zijn voorganger te kloppen en hij rekende erop dat hij zo bij jongens als Lombaerts en Jali, die het moeilijk hadden onder de ex-trainer, dezelfde honger zou opwekken. Bij een zege kregen zijn spelers ook nog eens drie dagen verlof, tot woensdag. Het werkte, want Zivkovic scoorde in de slotseconde de 2-3.

Custovic was in zijn nopjes. Straks volgt zijn evaluatie door de nieuwe sportief directeur Hugo Broos, maar zijn puntengemiddelde is alvast uitstekend. En dat na de rampzalige seizoenstart.

Het was trouwens niet de eerste keer dat hij de fototechniek gebruikte. Vóór Zulte Waregem toonde Custovic ook al een foto van Francky Dury. Ook toen hunkerde de Bosniër extra fel naar de zege, want toen Dury in 2010 coach werd van Gent moest Custovic daar als speler vertrekken ondanks 11 goals en 9 assists het seizoen ervoor. Elk detail kan dus helpen om de zegehonger aan te wakkeren. (jug)

Enorme ‘MERCI’ zondag voor Roger Vanden Stock

De match zondag tegen Antwerp wordt de laatste van Roger Vanden Stock (75) als voorzitter van Anderlecht. Bij de start van Play-off 1 zal Marc Coucke officieel de baas zijn en dus wil paars-wit zijn president bedanken voor 22 mooie jaren met tien titels, een beker en negen supercups. Paars-wit wil voor de wedstrijd een eerbetoon organiseren met een enorme paars-witte tifo met daarop het woord MERCI. Op sociale media werd ook al opgeroepen om positieve boodschappen te posten ter ere van de (bijna oud-)voorzitter.(jug)

Club evenaart recordseizoen sinds invoering Play-offs

64 punten heeft Club Brugge tot dusver verzameld. Dat is met nog één speeldag te gaan nu al de evenaring van het recordaantal punten dat Club sinds de invoering van PO1 verzamelde in de reguliere competitie. Dat gebeurde in het kampioenenjaar 2015-2016. Als blauw-zwart zondag op het veld van STVV minstens een punt pakt, verbetert het zijn clubrecord. Het all time record staat op naam van Anderlecht dat de reguliere competitie 2009-2010 afsloot met 69 punten.

De Limburgers hebben dan wel naast Play-off 1 gegrepen, dat betekent niet dat ze zichzelf op voorhand gewonnen geven. Voorzitter David Meekers wil zijn team nog één keer zien ontploffen. “We hebben alle topclubs thuis al geklopt. Ik reken erop dat Club dat rijtje compleet maakt.”

Vorig jaar liep het trouwens tegen datzelfde STVV mis voor blauw-zwart op de laatste speeldag. Thuis werd 2-2 gelijkgespeeld en Anderlecht nam de leidersplaats over van Club. (rco, gma)

Punten Club Brugge na reguliere competitie (en positie in klassement):

2009-10: 57 (2)

2010-11: 53 (4)

2011-12: 61 (2)

2012-13: 54 (4)

2013-14: 63 (2)

2014-15: 61 (1)

2015-16: 64 (1)

2016-17: 59 (2)

2017-18: 64 (1) (*)

(*) Nog één wedstrijd te spelen

Voor STVV staat 260.000 euro op het spel tegen Club Brugge

Met nog één speeldag te gaan is het doek gevallen voor STVV. Play-off 1 bleek uiteindelijk iets te hoog gegrepen. Maar voorzitter David Meekers wil zondag zijn team nog één keer zien ontploffen tegen leider Club Brugge. “We hebben alle topclubs thuis al geklopt. Ik reken erop dat Club het rijtje compleet maakt.”

Maar er is meer dan dat mee gemoeid. De Truienaars prijken momenteel op de negende stek en ze kunnen op de slotdag nog een plaats winnen, maar er ook drie verliezen. Oostende, Waasland-Beveren en Zulte Waregem hijgen immers in hun nek. “Met een achtste of negende plaats kan ik na dit seizoen vrede nemen. Maar een twaalfde? Dan zou ik zwaar ontgoocheld zijn”, zegt Meekens. Want dat zou ook een serieuze financiële aderlating betekenen. Een gedeelte van de tv-rechten is gebaseerd op de ranking van de afgelopen vijf seizoenen, maar een fikse brok is gelinkt aan de eindstand in de huidige reguliere competitie. Met elke plaats die een club wint of verliest, gaat een bedrag gepaard van om en nabij de 65.000 euro. Tel uit winst of verlies. Drie plaatsen inleveren, zou een derving zijn van om en nabij de 200.000 euro. (rco)

GENK. Trossard geeft bekerfinale nog niet op

Het gaat steeds beter met Leandro Trossard, die volledig verlost lijkt van zijn aanslepende spierblessure. Trossard pikte eind vorige week al gedeeltelijk aan bij de groep en verteert de inspanningen goed. Ook vandaag (10.30 uur) is hij van de partij op de groepstraining. Trossard heeft de hoop op een rol als supersub in de bekerfinale stiekem nog altijd niet opgegeven.(mg)

LOKEREN. De Ridder geschorst tegen Essevee, Söder vader

Steve De Ridder pakte zaterdag tegen Moeskroen zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De 31-jarige middenvelder mist daardoor de confrontatie met zijn ex-club Zulte Waregem. Robin Söder ontbrak zaterdagavond in de wedstrijdselectie. De 26-jarige Zweedse aanvaller had echter een goed excuus: hij werd vader van een dochter, Siri.(whb)

KV KORTRIJK. Kaminski sukkelt met enkel

Thomas Kaminski ondervindt nog altijd last van zijn enkel. Tegen Club Brugge speelde hij met een inspuiting, maar had hij toch last. Gisteren trainde hij niet mee uit voorzorg, zondag tegen Charleroi zal hij wel in doel staan. Ref Nathan Verboomen leidt die match.

De onderhandelingen met Glen De Boeck lopen nog altijd. “Er is goede wil langs beide kanten”, aldus algemeen manager Matthias Leterme. “We spreken continu, maar het is ook een drukke periode. Na de reguliere competitie is het iets rustiger en komen de onderhandelingen waarschijnlijk in een stroomversnelling.”(gco)

WAASLAND-BEVEREN. Caufriez geschorst, Camacho jarig

Maximiliano Caufriez pakte dit weekend tegen RC Genk zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De 21-jarige centrale verdediger zit zondag tegen KV Mechelen één wedstrijddag schorsing uit. De Franse verdediger Rudy Camacho vierde gisteren zijn 27ste verjaardag. Alleen Maxim Nys werd geselecteerd voor de beloftenwedstrijd tegen Kortrijk.(whb)