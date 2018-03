Noord- en Zuid-Korea bereiken “bevredigend akkoord” over afname spanningen

De gesprekken tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en een Zuid-Koreaanse delegatie hebben een “bevredigend” akkoord opgeleverd. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia dinsdag. Over de concrete inhoud van het akkoord werd echter niets bekendgemaakt.

Kim had maandagavond in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang een tienkoppige delegatie uit Zuid-Korea ontvangen. Onder meer de nationale veiligheidsadviseur Chung Eui Yong en het hoofd van de inlichtingendienst Suh Hoonin waren daar als vertegenwoordigers van Zuid-Korea aanwezig.

Het Noord-Koreaanse staatsnieuwsagentschap KCNA meldt dat er een “openhartig gesprek” heeft plaatsgevonden. Beide Korea’s overlegden over een mogelijk topbijeenkomst, over het voortzetten van de onderlinge dialoog en over manieren “om de ernstige militaire spanning op het Koreaanse schiereiland te verminderen”, aldus KCNA.

Winterspelen

De Zuid-Koreanen woonden ook een diner bij met leider Kim Jong-un. Foto: EPA-EFE

De Zuid-Koreanen waren uitgenodigd tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De zus van leider Kim Jong-un, Kim Yo-jon, maakte er de uitnodiging over. De Zuid-Koreanen woonden ook een diner bij met leider Kim Jong-un.

“We zullen de wens van president Moon, omtrent het afbouwen van de nucleaire wapens en permanente vrede, overdragen aan Noord-Korea. We hopen dat de goede relatie opgebouwd tijdens de Winterspelen doorgezet kan worden”, zei hoofd van nationale veiligheid Chung Eui-yong eerder op de dag.

Nucleair programma

De ontmoeting moet ertoe leiden dat Noord-Korea in gesprek gaat met de Verenigde Staten. Zowel Noord-Korea als de VS staan open voor gesprekken, maar de Amerikaanse president Donald Trump eist dat de Koreanen eerst hun nucleair wapenprogramma opgeven. Daar wil leider Kim Jong-un niet op ingaan.

Het was de eerste keer dat Kim Jong-un met hooggeplaatste Zuid-Koreaanse afgevaardigden sprak, sinds hij in 2011 aan de macht kwam. Dit is slechts de derde top tussen de twee landen sinds de oorlog. Enkel in 2000 en 2007 was er al een ontmoeting tussen de toenmalige Zuid-Koreaanse president en Kims vader, Kim Jong-il, elke keer in Pyongyang.