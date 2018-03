Zeventig varkens gestorven nadat truck in gracht belandt

Staden - In het West-Vlaamse Westrozebeke bij Staden is in de nacht van maandag op dinsdag een truck die geladen was met varkens in de gracht beland. Daarbij zijn zeventig dieren om het leven gekomen. De rest werd door de brandweer op een andere vrachtwagen gezet.

Het ongeval gebeurde omstreeks 3.30 uur op de Provinciebaan, vlakbij de rotonde Sleihage in Westrozebeke. Om een nog onduidelijke reden ging een vrachtwagen vol varkens van de baan. Het voertuig belandde even lager in de gracht. Zeventig dieren overleefden de het ongeval niet. De overige varkens moesten door de brandweer overgezet worden in een andere vrachtwagen.

De chauffeur werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.