Papa laat zoontje lopen in gietende regen nadat hij geschorst werd voor pestgedrag

Het zoontje van Bryan Thornhill mag voortaan niet meer met de schoolbus naar school. De 10-jarige jongen is namelijk geschorst nadat hij een medeleerling pestte. “Ik kan pesten helemaal niet tolereren en zal mijn zoon een gepaste straf geven”, klinkt het bij papa Bryan.

“Hayden is niet meer welkom op de schoolbus omdat hij een andere persoon pestte”, zegt Bryan in zijn filmpje. “Pestgedrag kan ik absoluut niet tolereren. Ik keur het ten strengste af. Daarom moet hij nu, in plaats van op de bus te zitten, lopen naar school. Dat is een afstand van zo’n anderhalve kilometer waar hij alleen maar deugd van kan hebben.”

En het trucje van Bryan lijkt te werken, want na een week lieten de leerkrachten weten dat het gedrag van zijn zoon aanzienlijk was verbeterd. “Ik wilde met deze straf duidelijk maken aan Hayden dat pesten absoluut niet kan. Verder vind ik het ook belangrijk dat de leerkrachten en medeleerlingen mijn zoon een aangename jongen vinden.”

Bryan eindigde de video nog met een wijze raad. “Het is niet nodig om een vriend te zijn voor je kinderen. Je moet een ouder zijn. Dat hebben ze nodig.”