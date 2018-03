Echte heldendaad: alerte agenten redden leven van stikkende puppy

Een Amerikaans koppel kwam in volle paniek het politiekantoor binnen in North Reading. Hun puppy van negen maanden oud was aan het stikken en ze wisten niet wat ze moesten doen. Een paar agenten probeerden het Heimlichmanoeuvre uit, met succes.

Terwijl twee agenten zich bezighielden met de puppy, hadden andere politiemannen de brandweer verwittigd. Niet veel later kwamen zij aan met zuurstofflessen om de hond te helpen nadat het speeltje uit zijn keel was geraakt.

“Het eerste wat in mij opkwam toen het koppel ons kantoor binnenviel, was het Heimlichmanoeuvre”, zegt officier Jorge Hernandez. “Maar in de academie hebben we dat natuurlijk nooit uitgevoerd op dieren, dus ik hoopte maar dat ik het goed deed en dat het zou lukken.” En het lukte wel degelijk, want de puppy was in minder dan twee minuten weer de oude. “Maar we hebben hem toch doorgestuurd naar een dierenarts om zeker te zijn”, klinkt het nog.