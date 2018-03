Mourinho is geen bondscoach maar wordt grootverdiener op het WK: net geen twee miljoen euro voor vier dagen werk

Nee, Jose Mourinho heeft zijn job als coach van Manchester United niet plots opgegeven voor een opdracht als bondscoach. Maar toch is hij nu al zeker één van de grootverdieners op het WK voetbal in Rusland deze zomer. “The Special One” gaat er aan de slag als analist voor de Russische nieuwszender RT. Het bedrag dat hij daarvoor opstrijkt, is hallucinant.

Jose Mourinho gaat op het WK 450.000 euro per dag verdienen, weet de Engelse krant Daily Mail. Hoewel hij amper vier dagen in Rusland zal verblijven zal hij op het einde net geen twee miljoen euro opstrijken... Hij zal er zijn bij de start van het WK maar op de slotdag zal de Portugees via een satellietverbinding werken. “Ik kijk er naar uit om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap in Rusland en mijn inzichten te delen.”

Mourinho was als analist gegeerd door onder meer de BBC en ITV, maar koos dus voor de Russische (internationale) nieuwszender RT, die nochtans geen live-rechten heeft. Zijn managementbureau Creative Artists had de opdracht gekregen een zo goed mogelijke deal uit de brand te slepen die hem echter ook nog genoeg tijd overliet voor zijn vakantie. En daar zijn ze dus duidelijk in geslaagd.

Het is al het tweede WK waar Mourinho munt uit weet te slaan: in 2014 kreeg hij al 1,1 miljoen euro om zijn mening te geven voor Yahoo...