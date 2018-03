Mousa Dembele is blij met alle lof voor zijn indrukwekkende prestaties, maar: “Ik zou graag ook eens iets winnen”

Je kon er de voorbije weken niet omheen: de vele lofzangen voor Mousa Dembele. Na zijn knalprestatie in de Champions League tegen Juventus werd de Rode Duivel overladen met complimenten. Zijn coach noemde hem zelfs “een genie”. Tot jolijt van Dembele, maar die blijft er vooral zeer nuchter onder.

Even terug naar 24 februari. Toen zei Tottenham-trainer Mauricio Pocchetino het volgende over zijn moderne nummer zes. “Ik heb al gezegd dat hij een voetballend genie is. Ik plaats hem in dezelfde categorie als Ronaldinho, Maradona en Okocha, spelers met wie ik op het veld heb gestaan. Voor mij hoort Dembele bij de meest talentvolle spelers uit de geschiedenis van het voetbal. Hij geeft blijk van een uitzonderlijke vorm en verdient dan ook alle lof die hij momenteel krijgt.”

Opvallend was ook dat ploegmaats Dele Alli, Eric Dier, Victor Wanyama, Danny Rose en Harry Winks allemaal hetzelfde antwoordden op de vraag wie de beste Tottenham-speler is: “Mousa Dembele.” Ook BBC-analist en ex-Spurs Jermaine Jenas spaarde zijn complimenten niet. “Mousa is als een vacuüm: hij zuigt alle druk naar zich toe en geeft de bal op het juiste moment af. Hij bepaalt het tempo van een wedstrijd”, stelde de Engelsman in een uitgebreide analyse.

“Iets winnen”

Allemaal leuk vindt Dembele, maar de Rode Duivel wil meer. Hij won in zijn carrière namelijk nog maar twee trofeeën: de Nederlandse titel in 2009 en de Nederlandse Supercup in 2010 met AZ.

“In het verleden heeft de coach ook al met mij gesproken dus je vertelt me niets nieuw”, reageerde Dembele op de vraag wat hij vond van de complimenten van zijn coach. “Hij spreekt veel met mij en geeft me zo zelfvertrouwen. Hij heeft die dingen in het verleden ook al gezegd. Dat is goed voor het vertrouwen maar je wil altijd wel iets winnen. Mijn rol verandert dus niet. Het voelt goed. Iedereen wordt graag gewaardeerd, maar we hebben nog zoveel om voor te spelen.”

Woensdag ontvangen de Spurs op Wembley Juventus. Tottenham pakte in de heenwedstrijd een mooie uitgangspositie dankzij een 2-2 gelijkspel. Dembélé is klaar voor de strijd. “Ik voel me echt goed. Ik heb veel wedstrijden gespeeld en daardoor voel ik me fitter en sterker. Het helpt ook als je goed speelt in topwedstrijden. Die hebben we de laatste tijd vaker gespeeld. We hebben de voorbije jaren getoond dat we de topteams aankunnen. Het verbaast me niet dat we het goed doen in dit soort wedstrijden.”

“De Champions League is wel een ander soort toernooi en er kan zoveel gebeuren”, aldus Dembele. “We spelen met veel vertrouwen tegen teams als Juventus en Real Madrid. We zijn dan ook niet bang van hen. We moeten gewoon gefocust blijven. De volgende wedstrijd is die tegen Juventus en we kunnen iets mooi realiseren.”