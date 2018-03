Uitgetest in de VS: kunnen schoolboeken kogels tegenhouden?

Schoolboeken dienen niet alleen om uit geleerd te worden, bewijst politieagent John Whitaker. De politieman uit Oklahoma testte namelijk uit of ze ook kogels zouden kunnen tegenhouden. Op die manier zouden leerkrachten en leerlingen zich gemakkelijk kunnen beschermen tegen schietpartijen in scholen. “We moeten op elk moment voorbereid zijn op een nieuwe schietpartij om onschuldige levens te kunnen redden. En als de overheid niks doet aan de wapenwet, moeten we zelf naar oplossingen zoeken”, klinkt het.