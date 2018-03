VN-hulpkonvooi in Oost-Ghouta geplunderd: 400.000 burgers wachten nog steeds op medische hulp

Een hulpkonvooi dat eindelijk Oost-Ghouta binnen mocht, moest van de Syrische regeringstroepen 70 procent van zijn medische hulpmateriaal achterlaten.De Syrische regering zette haar lucht- en grondoffensief gewoon verder, en nam het overgrote deel van de medische bevoorrading van het konvooi in beslag. “Daar zijn nul excuses voor”, zegt Geert Cappelaere, directeur van het VN-kinderrechtenfonds Unicef in het Midden-Oosten aan De Standaard.

Een dag later dan verwacht, negen dagen na een bindende VN-resolutie die dode letter is gebleven, en een volle week na Vladimir Poetins belofte van een dagelijks ‘ochtendbestand’ dat ook niet wordt gerespecteerd, mochten gisteren eindelijk 46 trucks met internationale hulp de oostelijke Ghouta-streek nabij Damascus binnenrijden. Die regio, in handen van rebellen, wordt sinds 2013 belegerd door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Het door Rusland gesteunde Syrische leger veroverde de afgelopen dagen meer dan een derde van Oost-Ghouta.

Volgens twee VN-resoluties is dat regime verplicht om hulp aan burgers – 400.000 in het geval van Oost-Ghouta – door te laten. In de praktijk steekt Assad voortdurend stokken in de wielen, en dat was gisteren niet anders. “Alle EHBO-kits, chirurgisch en dialyse-materiaal, plus insuline werden geweigerd”, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Liefst zeventig procent van haar medische hulp werd door regimetroepen van de trucks gehaald, aldus de WHO. Een andere bron vertelde aan Reuters dat 10 van de 40 vrachtwagens het gebied onaangeroerd verlieten.

De 400.000 burgers in Ghouta, van wie naar schatting de helft jonger dan 25, ondergaan al twee weken intensieve bombardementen. Bovendien begon het regime-Assad vorige week met een grondoffensief, dat duizenden burgers in het omsingelde rebellengebied verder op de vlucht drijft binnen de enclave. Bij bombardementen van de Syrische luchtmacht stierven gisteren, terwijl het hulpkonvooi op weg was, alweer minstens 75 mensen.

Foto: reuters

‘Klein succes’

Dat de internationale hulp deze keer toch door mocht, wordt links en rechts als een ‘klein succes’ bestempeld. Maar dat er zoveel medisch materiaal door het regime werd verwijderd – uit een konvooi dat zelf al slechts bedoeld was voor 27.500 van de 400.000 inwoners – wekt zure reacties op. Vele van de ziekenhuizen in Oost-Ghouta werden eerder al doelgericht gebombardeerd door Syrische en Russische gevechtsvliegtuigen.

“Er is nog amper medische verzorging in Ghouta, geneesmiddelen zijn zeldzaam”, zegt Geert Cappelaere, directeur van het VN-kinderrechtenfonds Unicef in het Midden-Oosten, via de telefoon aan De Standaard. “De onderhandelingen over het konvooi hadden al bloed, zweet en tranen gekost. Dat het dan nog eens deels wordt leeggehaald, is meer dan frustrerend. Ik vind er geen woorden voor.”

“De Syrische autoriteiten zeggen dan dat Syrië een soeverein land is, wat hen toelaat zulke beslissingen te nemen” aldus Cappelaere. “Maar de VN-resoluties zijn duidelijk en volgens internationaal recht bestaat er geen enkel excuus om levensreddende hulp zomaar uit zo’n konvooi te verwijderen.”

‘Onvoorstelbaar’

“Unicef heeft alles klaarstaan in Damascus om 200.000 kinderen in Oost-Ghouta, enkele kilometers verderop, hoogst dringende hulp te bieden. Het materiaal en ons personeel zijn gereed om elk ogenblik die hulp te leveren. Maar dan zijn er de strijdende partijen die niet willen meewerken en er is blijkbaar geen enkele internationale autoriteit die hen daartoe kan dwingen.”

“Als een situatie zo afschuwelijk is en er wordt niets gedaan om ze te stoppen, wat zeg je dan? Het is onvoorstelbaar dat dat in de 21ste eeuw de realiteit is.”