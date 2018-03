Wie herkent deze daders? Politie verspreidt video van brutale home invasion op restaurant

Tongeren - Het parket van Limburg, afdeling Tongeren, is op zoek naar de daders van een zware overval op een restaurant in Tongeren. Met een video hoopt de politie extra tips binnen te krijgen van het incident.

De overval vond plaats in de nacht van zondag 4 op maandag 5 februari 2018. Drie personen kwamen rond 2.15 uur met hun donkere Seat Leon aangereden in de Ginstraat in ‘s Herenelderen, waar feestzaal De Kleine Graaf zich bevindt.

De daders sloegen aan het restaurant een raam in langs de straatkant. Nadien drongen ze het huis binnen via het kantoor. Het slachtoffer heeft zijn vrouw nog kunnen verwittigen, waarna ze zich gingen verbergen. De zwaarbewapende daders hebben vervolgens kunnen verhinderen dat de vrouw de hulpdiensten kon bellen, waarna ze haar meenamen naar het bureau. De daders hebben vervolgens de woning doorzocht en zijn vertrokken met waardevolle juwelen.

LEES OOK. Gemaskerde overvallers bedreigen eigenaars restaurant met kalasjnikov: "Ik dacht dat het met ons gedaan was"

Daderbeschrijving

De eerste dader is opmerkelijk groot van gestalte. Hij is tussen de 1,90 meter en 2 meter lang en normaal gebouwd. Hij had een voorhamer bij. Hij droeg een donkere jas met kap, een donkere broek en donkere schoenen.

De eerste dader. Foto: Federale Politie

De tweede dader was in het bezit van een pistool. Hij is opvallend de kleinste van de drie en is slank gebouwd. Hij droeg een donsjas.

De tweede dader. Foto: Federale politie

De derde dader was in het bezit van een kalasjnikov en een koevoet. Hij is kleiner dan de eerste maar groter dan de tweede en is slank gebouwd. Hij droeg een plastic regenjas.

Foto: Federale Politie

Herkent u de daders of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.