Al minstens 75 doden na aardbeving Papoea-Nieuw-Guinea

De dodentol na de hevige aardbeving van vorige week in Papoea-Nieuw-Guinea, is opgelopen tot 75. Dat hebben de autoriteiten dinsdag meegedeeld.

De beving, die een magnitude van 7.5 had, was een van de krachtigste in de regio van de afgelopen jaren. De rampenbeheersautoriteiten tellen 75 doden, maar de provinciale autoriteiten hebben het over meer dan 100 slachtoffers. Premier Peter O’Neill had het over een “nooit geziene ramp”, en riep de noodtoestand uit in de getroffen gebieden.

Na de beving deden zich nog naschokken voor, waaronder een beving met magnitude 6.0 op maandag. “Er zijn ongeveer 143.000 mensen getroffen. Minstens 17.000 mensen of meer dan 3.000 huishoudens zijn intern ontheemd geraakt”, stelt Udaya Regmi, het hoofd van de Internationale Federatie van het Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen.

Volgens Regmi zijn ook meer dan 500 mensen gewond geraakt, terwijl velen geen toegang hebben kunnen krijgen tot gezondheidszorg omdat de lokale ziekenhuizen beschadigd zijn. “Dus de levering van broodnodige hulp is erg belemmerd geweest” aldus Regmi. “We kennen geen enkele hulporganisatie die enkele van de zwaarst getroffen gebieden kon bereiken.”