Veehouder aangevallen door stier in stal: slachtoffer zwaargewond

Roeselare - Een landbouwer van 71 jaar is dinsdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij in zijn stal werd aangevallen door een stier. De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer te ontzetten.

Het incident gebeurde om 9 uur dinsdagochtend. De man was aan het werken in zijn stal toen hij in een box viel. Daarna werd hij aangevallen door een stier. Zijn vrouw vond hem en verwittigde meteen de hulpdiensten. Inmiddels was de man al zwaar toegetakeld door het dier. De brandweer kwam ter plaatse om de stier uit de buurt van het slachtoffer weg te halen. De man was toen wel al door een voorbijganger uit de box gehaald. Hij werd zwaargewond met de MUG afgevoerd naar het AZ Delta in Roeselare.