Helft van Vlamingen maakt zich zorgen om veiligheid van kinderen in verkeer

De helft van de Vlamingen maakt zich zorgen over de veiligheid van kinderen in het verkeer, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Ruim een kwart vindt dat kinderen tot twaalf jaar zich in de eigen buurt niet zelfstandig op een veilige manier kunnen verplaatsen. Zowat een op de vijf voelt zich zelf onveilig als fietser of voetganger.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde bevroeg 1.500 Vlamingen over hun beleving van verkeersveiligheid in de eigen stad of gemeente.

Ruim een kwart van de bevraagden (27 procent) vindt dat kinderen tot twaalf jaar zich in de eigen buurt niet zelfstandig op een veilige manier kunnen verplaatsen.

Ongeveer een op de vijf (19 procent) vindt verplaatsingen te voet of per fiets in de eigen gemeente of stad voor zichzelf onveilig. Iets meer dan de helft (54 procent) voelt zich wel veilig.

Zo’n 17 procent vindt de schoolomgevingen in de buurt onveilig. Minder dan zes op de tien (57 procent) vindt die wel veilig.

Bijna de helft (47 procent) vindt dat 30 km/u altijd de snelheidslimiet zou moeten zijn in woonkernen en -wijken. Ruim een kwart (27 procent) is daar helemaal niet voor te vinden.

De Stichting bevroeg ook specifiek ouders die hun kinderen te voet of met de fiets naar school laten gaan. Daaruit blijkt dat:

Iets minder dan een op de drie (29 procent) ouders van lagereschoolkinderen het traject van huis naar school als erg onveilig ervaren. Slechts 35 procent voelt zich veilig tot zeer veilig.

Voor het secundair onderwijs zijn de scores iets beter: een op de vijf (21 procent) beoordeelt het traject als erg onveilig. 37 procent vindt het veilig tot zeer veilig.

Congres voor verkeersveiligheid

De resultaten werden bekendgemaakt in het kader van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat dinsdag plaatsvindt en volledig gewijd is aan de veiligheid van kinderen en jongeren in het verkeer.

Op de zestiende editie buigen tientallen experten en meer dan zeshonderd congresgangers zich samen over de vraag hoe veilig verkeer voor kinderen en jongeren realiteit kan worden en welke maatregelen scholen, politie, gemeenten en andere professionals daarvoor kunnen nemen.

“Het aantal verkeersslachtoffers daalt al drie jaar op rij en we vestigen nieuwe laagterecords”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Maar ik ben zelf ook een vader en ik begrijp maar al te goed dat ouders zich nog steeds zorgen maken over hun kinderen in het verkeer.”

