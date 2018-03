Kunstenares hardhandig van het podium gesleept tijdens TEDx-Talk in Brussel

Brussel - De organisator van een zogeheten TEDx-Talk in de Brusselse Bozar heeft maandagavond een van de sprekers, de Luxemburgse kunstenares Deborah de Robertis, hardhandig van het podium gesleept. De politie maakte een proces-verbaal op wegens slagen en verwondingen.

De Luxemburgse performance artieste was maandagavond - ironisch genoeg - bezig aan een pleidooi tegen censuur toen ze hardhandig van het podium werd gesleept door een van de organisatoren van het evenement. Die was het duidelijk niet eens met de inhoud van haar toespraak.

De politie van Brussel kwam ter plaatse en ondervroeg de kunstenares. Later werd een proces-verbaal tegen de organisator opgemaakt wegens slagen en verwondingen. "Wij waren door Bozar opgeroepen omdat er mensen het gebouw waren binnengedrongen", zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. "Ter plaatse bleek de toedracht anders en kregen we te horen dat danseressen tijdens een optreden hun bovenlijf hadden ontbloot en de organisatie de act had stopgezet. Daarbij zouden slagen gevallen zijn. We hebben proces-verbaal opgesteld en onderzoeken de zaak."

De feiten vonden plaats tijdens een TEDx-Talk, een afgeleide van de bekende TED Talks, waarbij sprekers/experts enkele minuten de tijd krijgen om te praten over één bepaald thema. TEDx-Talks worden georganiseerd door onafhankelijken die een licentie krijgen van TED zelf.

Bij TED zaten ze zo verveeld met het incident dat ze meteen met een statement kwamen. “Op een onafhankelijk georganiseerd evenement werd Deborah de Robertis met geweld van het podium verwijderd”, luidt het onder meer. “We hebben de situatie onderzocht en met de organisator gesproken. We beseffen dat er momenten zijn waarop het moeilijk is om te reageren op een bepaalde situatie, maar dit was zeer ongepast. We hebben de licentie van de man met onmiddellijke ingang ingetrokken.”

Deborah de Robertis schuwt de controverse niet. Vier jaar geleden kwam ze al in opspraak door in het Parijse Musée d’Orsay voor het beroemde kunstwerk ‘L’Origine du Monde’ van Gustave Courbet haar vagina te ontbloten. Iets wat ze in de jaren die volgden meermaals herhaalde, onder meer voor de Olympia van Edouard Manet (in hetzelfde museum) en voor de Mona Lisa in het Louvre.

Uiteraard even gekeken om welk beeldmateriaal het gaat; maar sjes, als je Deborah De Robertis uitnodigt dan weet je dat toch!? #TEDxBrussels pic.twitter.com/Sn87pi183c — Marco Derksen (@marcoderksen) 5 maart 2018