VIDEO. Politie zoekt man die bankkaart van 83-jarige steelt en die 80 kilometer verderop gebruikt

Waregem - De politie is op zoek naar de man die op zaterdag 11 november de bankkaart van een 83-jarige man stal. Hij pikte de kaart in het KBC-kantoor in Beveren-Leie bij Waregem. In de twee dagen die volgden werd 7.000 euro afgehaald met de kaart. Er werden ook aankopen gedaan in winkels in de regio Brussel en Schaarbeek.

De dader werd gefilmd in het kantoor in Beveren-Leie toen hij geld afhaalde met de kaart. Aan de hand van die foto lanceert de politie nu een opsporingsbericht. Het gaat om een blanke man van 35 à 40 jaar oud die ongeveer 1.75 meter lang is. Hij heeft donker haar en een baard en snor.