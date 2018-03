Vrouw gebruikt kind als wapen om te slaan op man

Als je niks vindt om mee te slaan dan gebruik ik maar een kind, moet deze onbekende vrouw gedacht hebben.

Na een uit de hand gelopen ruzie, waarvan de reden onbekend is, werd een vrouw helemaal woedend. Ze probeerde een man te slaan maar vond niet meteen iets om hem mee te verwonden. Een andere vrouw gaf haar kind maar al te graag af om ermee te slaan. De video gaat momenteel het internet rond en werd al meer dan een miljoen keer bekeken op één dag tijd.

Wie de vrouw is en waar het incident gefilmd is, is niet geweten.