Invloedrijke Zuid-Koreaanse politicus treedt af na beschuldigingen van verkrachtingen

Een invloedrijke Zuid-Koreaanse politicus heeft dinsdag ontslag genomen als gouverneur, nadat zijn secretaresse hem beschuldigde van meerdere verkrachtingen.

Ahn Hee-jung eindigde vorig jaar als tweede in de nominatierace van zijn partij voor het presidentschap, na de inmiddels president geworden Moon Jae-in.

Foto: AFP

Een van zijn secretaressen, Kim Ji-eun, beschuldigt Ahn ervan haar vier keer verkracht te hebben sinds ze in juni vorig jaar werd aangenomen. Het ergste, zo vertelde ze aan televisiezender JTBC, was toen hij haar op 25 februari naar zijn kantoor liet komen om zich te excuseren omdat hij haar pijn had gedaan. Hij sprak over de #MeToo-beweging, die seksuele agressie aanklaagt en ook Zuid-Korea doorkruist. “En dan heeft hij me opnieuw verkracht”, vertelde ze terwijl ze vocht tegen haar tranen.

Na het interview wees de Democratische Partij de 52-jarige Ahn onmiddellijk de deur. Een uur later kondigde hij aan ontslag te nemen als gouverneur van de provincie Zuid-Chungcheong en zich terug te trekken uit het publieke leven. “Ik wil me bij iedereen verontschuldigen, vooral bij mevrouw Kim Ji-eun”, zei hij op Facebook. “Ik vraag haar om me te vergeven voor mijn domme daden, het was allemaal mijn schuld.”