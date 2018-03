Grote politieactie aan de gang in Amsterdam

BRUSSEL - Op de Houtmankade in Amsterdam is de politie dinsdagochtend bezig met een grote actie. Een deel van de straat is afgezet met blauwe hekken, zowel aan de voor- als achterzijde van de straat. Dat is te zien op foto’s op Twitter. Volgens lokale media zijn enkele tientallen agenten bezig met de actie.

Een woordvoerder bevestigt dat de politie op de Houtmankade bezig is met “een lopend onderzoek”. Meer info over de toedracht kon hij nog niet geven. Hij verwacht dat er later op de ochtend wel meer informatie beschikbaar is.