Lego ziet voor het eerst in jaren omzet dalen

De Deense producent van bouwblokjes Lego heeft voor het eerst in dertien jaar de omzet zien dalen. Ook de winst van het grootste speelgoedbedrijf van Europa nam af.

De omzet in 2017 daalde met 8 procent tot 35 miljard Deense kroon. De winst ging van 9,4 miljard naar 7,8 miljard kroon: de eerste winstdaling sinds 2007. Vooral in de thuismarkt Europa en de VS boert Lego achteruit.

In september kondigde het bedrijf aan dat het wereldwijd 1.400 van de 18.200 banen wil schrappen. Na jaren van snelle groei is het bedrijf te “complex” geworden, klonk het toen.