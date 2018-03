Seizoen is afgelopen voor Belg bij NAC Lucas Schoofs

De Nederlandse eersteklasser NAC Breda kan dit seizoen geen beroep meer doen op middenvelder Lucas Schoofs. Onze landgenoot liep afgelopen week tijdens de training een enkelblessure op. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat het om een forse blessure gaat, waarvan het herstel enkele maanden gaat duren.

De verwachting is dat Schoofs, die in januari op huurbasis overkwam van AA Gent, dit seizoen niet meer kan voetballen. De 21-jarige Belg veroverde al snel na zijn komst een basisplaats in het elftal van landgenoot Stijn Vreven, de trainer met wie hij eerder samenwerkte bij Lommel. NAC heeft Schoofs voor anderhalf jaar gehuurd, wat betekent dat hij ook volgend seizoen in Breda speelt.