Vergiftiging Russische ex-spion: Rusland zegt “geen enkele informatie” te hebben

Het Kremlin heeft dinsdag verzekerd dat het “geen enkele informatie” heeft over de mogelijke vergiftiging van een vroegere Russische spion die in Groot-Brittannië in het ziekenhuis ligt. Moskou “staat altijd open voor samenwerking” als Londen daar om zou vragen.

Een zestiger en een vrouw van 33 werden zondag in Salisbury, op 140 kilometer ten zuidwesten van Londen, in het ziekenhuis opgenomen nadat ze volgens de Britse politie “vermoedelijk blootgesteld waren aan een toxische substantie”.

De BBC meldde dat de man Sergej Skripal was, een ex-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst die in Rusland tot dertien jaar opsluiting veroordeeld werd wegens spionage voor Groot-Brittannië. Samen met drie andere Russische agenten werd hij in 2010 geruild voor tien agenten van het Kremlin die door Washington uitgewezen werden. De vrouw is zijn dochter Joelia, aldus BBC.

Twee politieagenten die de zaak onderzoeken worden behandeld voor “kleinere symptomen”, weet de BBC ook.

“U weet waarom hij in het westen is”

“We hebben geen enkele informatie”, zei de woordvoerder van het Kremlin aan de pers. “U weet waarom hij in het Westen was, ten gevolge van welke acties en beslissingen, ik ga daar niet op terugkomen. En nu zien we een tragische situatie”, voegde hij eraan toe.

“Niemand heeft tot dusver gevraagd” mee te werken aan het onderzoek, preciseerde de woordvoerder. “Moskou staat altijd open voor samenwerking.” Verdere commentaar wou hij niet kwijt.

Sergej Skripal werd in 2006 tot dertien jaar strafkamp veroordeeld, nadat hij aan de Britse inlichtingendienst de namen had doorgespeeld van tientallen Russische geheim agenten die in Europa opereerden, in ruil voor 100.000 dollar.