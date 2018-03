Laag salaris is hoofdreden om vertrek te overwegen

Ongeveer de helft van de bedienden kijkt uit naar een andere job. Ze verdienen niet genoeg, hebben te weinig ruimte voor quality time met het gezin, kunnen het niet vinden met hun manager of zien geen mogelijkheden om door te groeien. Dat zijn de belangrijkste redenen om andere oorden op te zoeken, blijkt uit een grootschalige enquête. Nochtans zijn niet alle klachten terecht ...

Rekruteringsbedrijf Robert Half polste 1.000 bedienden naar hun intenties op de arbeidsmarkt. "Eerst en vooral zien we dat de arbeidsmobiliteit in het algemeen stijgt", zegt Helge Moureau, die in Limburg het team van Robert Half aanstuurt. "Uit ons onderzoek blijkt dat 48% van de bedienden eraan denkt om van werkgever te veranderen. Dat is uiteraard een gevolg van het enorme aanbod van vacatures en van de betere voorwaarden die geboden worden om nieuwkomers te overtuigen."

Niet klagen

Gaven de ondervraagden aan dat ze een overstap naar een andere werkgever overwegen, dan werd ook gepolst naar de voornaamste redenen hiervoor. "De hoofdreden (48%) is nog altijd dat ze hun salaris te laag vinden", weet Helge Moureau. "Vergeleken met de buurlanden is er nochtans geen reden tot klagen, zo blijkt uit een studie van de Oeso. De War for Talent heeft in ons land al geleid tot een flinke loonstijging, zodat een Belg vandaag gemiddeld meer verdient dan een Duitser, Fransman of Brit. Bovendien weten we uit eigen onderzoek dat 93% van onze bedrijven het komende jaar een loonsverhoging van gemiddeld 12,7% wil doorvoeren. Al deze percentages liggen hoger dan in onze buurlanden. In Duitsland bijvoorbeeld denkt 89% aan een opslag van gemiddeld 7,2%."

Ingaan op de eisen voor een hoger salaris, is volgens Robert Half geen allesbepalend instrument om medewerkers langer te houden. "Het kan een belangrijke factor zijn, maar gegeerd talent moet zich evenzeer gewaardeerd voelen", aldus nog Helge Moureau. "De totale verloningspolitiek moet nauwgezet worden opgevolgd, maar is dus niet zaligmakend."

