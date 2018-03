“Blijf van mijn lijf”: Brusselse app waarschuwt voor seksuele intimidatie

Brussel - In tijden van #metoo is het niet zo onlogisch: de ontwikkeling van een app om seksuele intimidatie tegen te gaan. Sinds vandaag kan de app “Blijf van mijn lijf” ook echt gebruikt worden.

Meer dan 8 op de 10 vrouwen in Brussel heeft al te maken gehad met seksuele intimidatie. Dat kan gaan over ongepaste opmerkingen, nageroepen worden, ongewenste en grensoverschrijdende aanrakingen of zelfs verkrachting. Samen met de vzw Touche pas à ma pote heeft Brussels staatssecretaris Bianca Debaets nu een app laten ontwikkelen om een zicht te krijgen op hoe groot het probleem van die seksuele intimidatie in onze hoofdstad net is, maar vooral ook om dergelijke zaken makkelijker door te geven en te signaleren.

De app werkt vrij eenvoudig: wie lastig gevallen wordt, kan met een eenvoudige klik op de app aangeven dat er iets aan de hand is. Mensen in de buurt die de app ook hebben, krijgen daar dan een melding van. Die mensen worden “street angels” genoemd. Zij kunnen het slachtoffer dan bijstand bieden of tonen dat het slachtoffer niet alleen is. Slachtoffers kunnen via de app ook ervaringen delen. “Uit onderzoek is net gebleken dat de hulp van omstaanders cruciaal is”, zegt Anne Groenen, onderzoekster aan de Hogeschool UCLL. “Slachtoffers hebben vaak het gevoel dat ze alleen gelaten worden. Als omstaanders hen helpen, kan dat zelfs een groter effect hebben dan hulp van de politie. Klacht indienen is hoe dan ook een heel gedoe. En vrouwen denken vaak dat ze niet serieus genomen worden.”

Doordat slachtoffers via de app kunnen signaleren wanneer ze waar werden lastiggevallen, zal het in de toekomst voor het Brusselse Gewest ook eenvoudiger moeten zijn om bijvoorbeeld gericht agente in te zetten.