Vrouwenraad start campagne tegen Rode Duivels-lied

De Vrouwenraad roept de sponsors van de Belgische Voetbalbond (KBVB) op om hun sponsoring te herbekijken als rapper Damso de WK-hymne voor de Rode Duivels mag maken. Deze ochtend is daartoe de campagne Kick Out Sexism gelanceerd.

“Zijn teksten staan bol van afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen.” Dat valt te lezen over rapper Damso in een brief die de Vrouwenraad heeft opgesteld ter attentie van alle sponsors van de Voetbalbond. Er wordt gevraagd aan iedereen om die briefnaar onder meer Coca Cola, Carrefour en AB Inbev te versturen in de hoop dat zij de Voetbalbond op de andere gedachten zullen brengen.

Ethische code overtreden

Half november maakte de Voetbalbond bekend Damso gevraagd te hebben een nieuwe hymne voor de Rode Duivels te schrijven. De Brusselse rapper is vooral bekend van hits als ‘O Macarena’ en ‘BruxellesVie’. In april zou hij bekendmaken welk nummer hij voor de Rode Duivels geschreven heeft.

“Heel wat vrouwen en mannen zijn hierdoor ontstemd. De Voetbalbond heeft zich altijd al gekant tegen racisme, terecht natuurlijk. Door voor Damso te kiezen, geven ze echter het foute signaal dat seksisme wél oké is”, staat in de brief.

De Vrouwenraad wijst er nog op dat door de keuze van Damso de ethische code van de Voetbalbond en die van de Fifa overtreden wordt. Als de beslissing niet wordt herzien, wordt er een klacht ingediend bij het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

Beter Coely?

Aanleiding voor de brief is onder meer een column van Mia Doornaert in deze krant. “Het is niet leuk voor een merk om met seksisme gelieerd te worden. Bedrijven zijn gevoelig voor negatieve publiciteit. Ons eerder contact met de Voetbalbond leverde niets op. Daarom deze campagne”, zegt Magda De Meyer, de voorzitter van de Vrouwenraad. Ze suggereert nog de Antwerpse rapper Coely als een alternatief uithangbord.