Koppel vindt oudste boodschap in een fles ooit tijdens strandwandeling

Een koppel uit Australië heeft tijdens een strandwandeling de oudste boodschap in een fles ter wereld gevonden. De mysterieuze brief bleek geschreven te zijn door een Duitser, die hem zo’n 132 jaar geleden in zee had geworpen. Dat schrijft The Guardian.

Tonya Illman was samen met haar partner Kym Illman op het strand aan het wandelen op het Australische Wedge Island toen ze plots op de glazen fles botsten. Ze beslisten meteen om de bijzondere vondst mee te nemen naar huis, om die daar grondig te bekijken.

12 juni 1886

Daar staken ze het stukje papier zo snel mogelijk in de oven, om even uit te drogen. Pas dan konden ze goed zien dat de boodschap in het Duits geschreven was.

“Aangezien ik een basiskennis Duits heb, slaagde ik erin de boodschap te ontcijferen”, vertelt Kym Illman. “Daarin riep de schrijver de vinder op om antwoord te sturen naar een Duits adres. De vraag was ook om de coördinaten van de vindplaats en de datum door te geven.”

Omdat ze hun ontdekking zo merkwaardig vonden, beslisten ze contact op te nemen met het Western Australian Museum. Specialist in Maritieme Archeologie Ross Anderson kon achterhalen dat de boodschap dateerde van 12 juni 1886.

De fles had dus 132 jaar rondgedobberd, en een afstand van 950 kilometer afgelegd.

Schip Paula

Volgens historici werd de fles in 1886 overboord gegooid van het Duitse schip Paula. Dat konden ze afleiden aan de coördinaten die aan de zijkant van het briefje stonden.

Tijdens de negentiende eeuw was het gebruikelijk om een boodschap in zee te gooien om zo de stroming in kaart te brengen. Intussen werden er al zo’n 662 gelijkaardige vondsten gedaan. Het oudste bericht dat tot nu toe gevonden werd, is 108 jaar oud volgens het Duitse Naval Observatory. Maar daar brengt deze vondst nu verandering in.