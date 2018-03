Noord-Korea bereid om nucleair arsenaal af te bouwen onder voorwaarden

Kort na middernacht (onze tijd) raakte bekend dat de gesprekken tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en een Zuid-Koreaanse delegatie een “bevredigend” akkoord hebben opgeleverd. Dinsdagmiddag vertelde de Zuid-Koreaanse gezant, Chung Eui-yong, aan Bloomberg dat Noord-Korea bereid is het nucleaire programma volledig af te bouwen op voorwaarde dat de veiligheid van het regime gegarandeerd wordt.

“Noord-Korea heeft uitdrukkelijk aangegeven het Koreaanse schiereiland te willen denucleariseren. Indien er geen militaire dreiging is en indien de veiligheid van het regime gegarandeerd wordt, ziet Noord-Korea geen redenen om nog kernwapens te hebben”, aldus het kabinet van de Zuid-Koreaanse president in een reactie.

Historische top

Delegaties van Noord-en Zuid-Korea zullen in april in het grensgebied verder overleggen over hoe de relaties tussen beide landen verbeterd kunnen worden. Eerder stelde president Trump nog dat zo’n nucleaire ontwapening een voorwaarde is, vooraleer gesprekken opgestart kunnen worden.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!