Bestuurder in levensgevaar na crash tegen bushalte

Antwerpen - Op de Blancefloerlaan op de Antwerpse Linkeroever is dinsdagmiddag een ongeval met een auto gebeurd. Het voertuig kwam terecht op de bushalte ter hoogte van het kruispunt met de Halewijnlaan.

De bestuurder moest bevrijd worden door de brandweer en zou in levensgevaar verkeren. Door het ongeval was het tramverkeer tijdelijk verstoord. “De bestuurder is de controle over het stuur verloren”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. ,”De omstandigheden worden nog onderzocht.”

einde #verstoring #Antwerpen trams 3, 5, 9 en 15

Situatie hersteld

Trams rijden terug hun normale reisweg#delijn — De Lijn (@delijn) 6 maart 2018

Foto: BFM

