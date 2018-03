Kevin Vandendriessche na zege op Gent vol ambitie voor Play-off 2: “Spelen alsof we nog kans maken op Play-off 1”

Oostende dat wint op een diefje: het mocht ook eens gebeuren. Al een heel seizoen rolt de bal niet in het voordeel van KVO, maar in de Ghelamco Arena zat het zaterdag wel een keertje mee. Het leverde een deugddoende zege op, die het beste doet verhopen voor Play-off 2. “We willen daar echt geen mal figuur slaan”, zegt middenvelder Kevin Vandendriessche (28).

Voor het eerst sinds 2014 ging KV Oostende nog eens winnen op Gent. Een zege die enkel prestige en premies oplevert, want KVO was sowieso al veroordeeld tot Play-off 2. Het is uitermate opvallend dat ...