Thomas Foket verklaart wat er fout liep bij AA Gent: “Onze eigen ambitie brak ons zuur op”

De Ghelamco Arena, zaterdagavond iets voor tienen. Plots is het akelig stil in de thuishaven van AA Gent. Diep in de toegevoegde tijd heeft KV Oostende zopas de goal gemaakt die een nieuwe Gentse remonte alsnog tenietdoet. Een afgeweken bal die via Thomas Foket (23) binnenging. “We moeten er absoluut eerst voor zorgen dat we eerst op voorsprong komen”, zucht de verdediger.