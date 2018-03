Lokale afdeling van socialistische vakbond opgelicht door eigen boekhouder

Brussel - De afdeling Verviers van de Algemene Centrale van de socialistische vakbond heeft klacht neergelegd tegen zijn voormalige boekhouder wegens de verduistering van middelen. Dat heeft de centrale dinsdag bekendgemaakt. Om hoeveel het gaat is nog niet duidelijk.

De fraude werd ontdekt na de pensionering van de man, die 27 jaar als boekhouder werkte voor de vakbond. Volgens de centrale had de man steeds het volste vertrouwen van zijn superieuren. Hij heeft intussen bekend.

Volgens de centrale komt de werking van de vakbond niet in het gedrang en gaat het om een geïsoleerd geval. Het is niet duidelijk voor hoeveel de vakbond is opgelicht.