Bij een bescheiden succesje hoort een bescheiden houding. Dimitri de Condé, technisch directeur bij KRC Genk, weigert hoog van de toren te blazen na de kwalificatie voor Play-off 1. “We zien de bekerfinale en Play-off 1 apart van mekaar. En twee keer zijn we ook underdog.”

De technisch directeur is uiterst tevreden met de resultaten die Genk na de winterstop neerzet. “Ik ben blij dat we stappen aan het zetten zijn. Maar we mogen niet de fout maken om met ons hoofd in de ...