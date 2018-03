Openbaar aanklager keihard voor Renaud Hardy: “Linda was 2,5 uur overgeleverd aan zijn seksueel sadisme”

Tongeren - Openbaar aanklager Alexandra Van Kelst op het proces van Renaud Hardy overliep voor de jury alle tenlasteleggingen waaraan ze Hardy schuldig verklaard wil zien. “Met zijn massale, destructieve agressie heeft Hardy Linda Doms afgeslacht. We hebben op de film haar gekrijs gehoord. Linda heeft gevochten en gegild voor haar leven. Ze heeft die geweldpleging bewust meegemaakt.” Hardy zelf kon het niet laten om storende geluiden te maken tijdens haar requisitoir, waarop voorzitter Dirk Thys hem vroeg om er onmiddellijk mee te stoppen.

LEES OOK. Advocaat Hardy vraagt om internering van cliënt: “En neen, dat is geen cadeau”

De intentie tot doden was volgens Van Kelst bij Hardy zeker aanwezig. Ze had het vervolgens over de voorbedachtheid. “Hij maakte die avond zijn rugzak klaar met daarin een stok, een vibrator, een pepermolen, touw en zijn camera met een speciale lens die beter kon filmen bij weinig licht. Hij snoof dan nog een lijn coke alvorens twintig minuten te fietsen. Vastberaden, kil en koelbloedig is hij tewerkgegaan. Er zijn aanwijzingen dat er gereinigd werd. Pas drie uren later zien we hem terugrijden met de fiets. Thuis wast hij zijn kleren en eet hij nog een boterham”, ging Van Kelst voort.

“Onmenselijke behandeling”

“Doms is tijdens die urenlange afslachting ook nog verkracht. Hij heeft haar zeker gepenetreerd, zowel anaal, als vaginaal, minstens met zijn handen en vingers gepenetreerd. Hij heeft Linda eerst geneutraliseerd. Die verkrachting ging gepaard met foltering. Linda werd onmenselijk behandeld en dat getuigt van een buitengewone minachting voor het slachtoffer. Doms werd tweeënhalf uur lang overgeleverd aan het seksuele sadisme van Hardy. We hebben die afgrijselijke film hier gezien. Deze man overheerste Linda compleet. Met die pepermolen heeft hij haar ook misbruikt. Dat alles heeft een vreselijke pijn en lijden veroorzaakt, “ aldus Van Kelst.

Van Kelst voegde eraan toe dat hij perfect handelingsbekwaam is geweest, zelfs onder invloed van de cocaïne. “Die man zijn luciditeit is er altijd geweest. Geen enkele van die feiten werden in die zogenaamde explosie gepleegd. Het moorden duurde bij hem uren.”

Volgens het openbare ministerie was er bij Hardy sprake van planmatig gedrag bij alle vier zijn slachtoffers.

“Schuldverschuiving vormt de rode draad in zijn leven”

In haar requisitoir zei Van Kelst ook dat Renaud Hardy in zijn leven altijd aan schuldverschuiving heeft gedaan. “Het is altijd de schuld van iemand anders. Het is de schuld van de pillen. Het is de schuld van de drugs. Het is zijn keuze om zijn eigen verdedigingsstrategie te voeren. Als u, als jury, hem ontoerekeningsvatbaar verklaart, treft hem geen enkele schuld.”

Ze voegde eraan toe dat Hardy volgens zijn eigen psychiater Dillen als psychopaat omschreven werd. “Hij is niet te behandelen. Hij zou er nog uit leren, uit die therapie.”

Van Kelst richtte haar pijlen vervolgens op neuroloog Chris Van der Linden, de man uit de Vier-realityreeks ‘Topdokters’. “In de wetenschappelijke literatuur is er nergens sprake van toegenomen agressiviteit omwille van medicatie. Dan komt hier de grote Topdokter zeggen dat de lustmoorden een gevolg zijn van zijn impulsen. Er is geen enkele link met moord, zelfs geen zware geweldpleging. Die Mirapexine maakt niemand moordlustig of agressief. Het staat niet in de bijsluiter vermeld dat het moorden opwekt. Het gaat wel over vreetbuien, verhoogd libido, dwangmatig winkelen, geld uitgeven. Als hij dan toch met die impulsen kampte, had hij dat toch zelf kunnen signaleren aan zijn neuroloog.”