Mishandelde Turpin-kinderen krijgen bezoekje van wereldberoemde muzikant

De hele wereld leefde begin dit jaar intens mee met de dertien kinderen van het gezin-Turpin: jarenlang mishandeld door hun ouders, werden ze in januari bevrijd uit het horrorhuis waar ze sinds hun geboorte vernederd en uitgehongerd werden. En terwijl hun ouders hun proces afwachten, proberen de kinderen zich aan te passen aan de buitenwereld. Die bracht zeven van hen maandag een bezoekje in de vorm van een wereldberoemde muzikant.

LEES OOK. Details bekend over toestand van 13 mishandelde Turpin-kinderen: “Maken nu kennis met iPads, Harry Potter en tandenborstels”

Yo-Yo Ma Foto: if

De veelvuldig bekroonde violist Yo-Yo Ma gaf maandag een optreden in het ziekenhuis van de Californische stad Corona. De 62-jarige meervoudige Grammy-winnaar maakte niet bekend dat hij optrad voor de Turpin-kinderen, hij hield het op Twitter op de mededeling “Heel dankbaar dat ik muziek en tijd kon spenderen met de mensen van Corona”. Het was het lokale Mercury News dat berichtte dat ook de zeven meerderjarige Turpin-kinderen (vijf mannen en twee vrouwen) bij het optreden aanwezig waren. De zes minderjarige kinderen worden in een ander ziekenhuis opgevangen.

Very grateful to have been able to share music and spend time with the people of Corona. @KenCen #ArtsAcrossAmerica https://t.co/auzER5fkN3 — Yo-Yo Ma (@YoYo_Ma) 5 maart 2018

De kinderen, die van de lokale bevolking de bijnaam “The Magnificent 13” kregen, krijgen in het Corona Regional Medical Center verschillende therapieën in hun herstel, zoals bijvoorbeeld muziektherapie. De voorstelling van Ma duurde 30 minuten, en maakte volgens aanwezige dokters een grote indruk op de kinderen.

LEES OOK. Een alledaagse woning aan de buitenkant, een gruwelhuis met martelkamer binnenin: zo ging het eraan toe bij het gezin Turpin

Vader David en moeder Louise zitten intussen in voorhechtenis in afwachting van hun proces voor aanklachten van foltering en kindermishandeling. Ze riskeren een levenslange gevangenisstraf.