Aantal afgeschafte busritten bij De Lijn afgelopen jaren sterk gestegen

In 2017 werden bij De Lijn 129.103 busritten afgeschaft. Dat is meer dan het dubbele van de 58.284 bussen die in 2013 niet uitreden. In 2014 was dat het geval met 108.875 busritten, in 2015 met 81.358 en in 2016 met 128.118. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Dirk De Kort (CD&V).

Over de hele periode 2013-2017 was 63 procent van de afgeschafte ritten het gevolg van een stakingsactie. In 15 procent van de gevallen was er echter geen chauffeur beschikbaar en in 8 procent geen voertuig. In 4 procent van de gevallen was de beslissing tot afschaffing het gevolg van vertragingen.

Voor al deze redenen tot afschaffing van busritten werd er in de vermelde periode een stijging opgetekend. Dat was zowel het geval voor het aantal busritten dat niet kon gereden worden wegens een staking (van 14.778 in 2013 tot 89.116 in 2017), het ontbreken van een chauffeur (van 6.153 tot 19.495) en van een voertuig (van 6.394 tot 8.893) en vertragingen (van 1.681 tot 5.990).

In een reactie wijst Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn, er op dat het aantal niet-gereden ritten op jaarbasis beperkt bleef tot een halve a één procent van het totale aantal. “Stiptheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening is een van onze belangrijke doelstellingen waaraan dagelijks gewerkt wordt. Zo werd vorig jaar bijvoorbeeld sterk ingezet en geïnvesteerd in rekrutering van personeel.

Ook afgelopen weekend was er nog een succesvolle jobdag voor chauffeurs wat toch een knelpuntberoep is. Om de stiptheid te verbeteren wordt samen met de wegbeheerders geïnvesteerd in optimale doorstroming van het openbaar vervoer. De opstart van de vervoerregioraden moet de samenwerking met de wegbeheerders nog verder in de hand werken”, aldus Debruyne.