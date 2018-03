Wil je Morioka en Jaremtsjoek aan het werk zien? Reis binnenkort dan af naar… Luik

Op 23 en 27 maart zal de nationale ploeg van Japan twee wedstrijden afwerken in het stade Maurice Dufrasne van Standard. Dat hebben de Rouches vandaag bekendgemaakt.

Op 23 maart zullen de ‘Samurai Blue’ van ex-Standarddoelman Eiji Kawashima en Anderlecht-speler Riyota Morioka een oefenmatch spelen tegen Mali. De aftrap wordt gegeven om 13u20.

Op 27 maart nemen ze het, in het kader van de Kirin Challenge Cup 2018, op tegen Oekraïne. Voor de eerste keer in zijn geschiedenis zal dit tornooi in Europa gespeeld worden. De aftrap is voorzien om 14u20.

Medio november was Japan al eens op bezoek in België. Toen werd er in het Brugse Jan Breydelstadion met 1-0 verloren van de Rode Duivels. Enkele dagen eerder waren ze in het Noord-Franse Rijsel met 3-1 onderuitgegaan tegen Brazilië.