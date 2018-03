Zware hersenschudding en gebroken been voor 9-jarige jongetjes die aangereden werden aan schoolpoort

I. hield een gebroken been over aan het ongeval, zijn klasgenootje M. een zware hersenschudding Foto: if

Houthulst - De twee kinderen die maandagmiddag aangereden werden op het zebrapad voor hun school in Houthulst, houden stevige verwondingen over aan het ongeval: I. V. heeft een gebroken scheenbeen en is alweer thuis, M.V. bracht de nacht door in het ziekenhuis met een zware hersenschudding.

Het ongeval vond maandagmiddag plaats in de Terreststraat in Houthulst. Twee 9-jarige kinderen wilden oversteken op het zebrapad net voor hun school, toen ze werden gegrepen door een Ford Focus die een stilstaande bestelwagen wilde voorbijsteken. I. brak bij het ongeval zijn been, maar is intussen met zijn been in het gips alweer thuis.

Zijn klasgenootje M., de zoon van een bloemist die amper honderd meter verder woont, was er erger aan toe. Hij werd met de MUG overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn moeder liet vandaag via Facebook weten dat haar zoon “een rustige nacht heeft gehad, maar nog veel pijnstillers krijgt. Hij heeft een zware hersenschudding en ook veel schaafwonden. De dokters zeggen dat spierpijn vanaf vandaag wel zal bovenkomen, maar dat via veel rusten alles in orde zou moeten komen.”