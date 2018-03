Flopspeler doet ex-club alle 'eer' aan: "You can leave Anderlecht, but Anderlecht will never leave you"

You can leave Anderlecht, but Anderlecht will never leave you! ????? #Beric pic.twitter.com/JSBTBrfcuj

Herinnert u zich Robert Beric nog? Als supporter van Anderlecht waarschijnlijk niet echt. De Sloveens spits maakte amper zes optredens voor paars-wit tijdens een volledig mislukte huurperiode van vier maanden. Beric keerde deze winter terug naar Saint-Etienne en scoorde daar drie keer in zijn eerste acht wedstrijden. Tegen Dijon (2-2) deed de 26-jarige spits daar nog twee goals bij, maar liet hij wel een hattrick liggen. Beric miste in de eerste helft namelijk een strafschop. waarmee hij zijn ex-club alle 'eer' aandoet want Anderlecht miste dit seizoen drie van zijn vier strafschoppen. Bij Eleven Sports hielden ze het bij: "You can leave Anderlecht, but Anderlecht will never leave you".