“Vrouw zonder gezicht” verkozen in Italiaans parlement

“Gelieve geen foto’s te nemen. En me niet te vragen mijn sluier af te nemen.” Zo opende Piera Aiello (51) de voorbije weken steevast haar verkiezingsmeetings. Aiello getuigde 27 jaar geleden tegen de maffia en leeft sindsdien onder staatsbescherming. “De vrouw zonder gezicht” raakte zondag toch verkozen voor het Italiaanse parlement.

Verkiezingscampagne voeren, is je gezicht tonen. Gaan zeggen waarvoor je staat. Voor Piera Aiello was dat moeilijk. Ze kwam op voor de Vijfsterrenbeweging maar mocht haar gezicht niet tonen. De vrouw zit in een getuigenbeschermingsprogramma sinds ze de maffia-moordenaars van haar man verklikte. Heel haar campagne voerde ze gesluierd. Telkens ze op locatie ging, trokken vier politieagenten mee.

Al sinds 1991 leeft Aiello ondergedoken. In dat jaar zag ze hoe de maffia haar man doodschoot. Voor de politieke partij M5S (Vijsterrenbeweging) was zij de gedroomde kandidate. De partij zocht leden met een niet-politieke achtergrond, die toch het systeem willen veranderen.

Iconisch beeld uit dé maffiafilm “The Godfather”. Foto: © 2003 Paramount Pictures

En of Aiello het systeem wil veranderen. Haar belangrijkste strijdpunt in de campagne was: komaf maken met politici die zich inlaten met de Cosa Nostra. Dus tegen de corruptiementaliteit in Sicilië. “Ik wil dat mensen die net zoals ik willen rebelleren tegen de maffia geen gevaar meer lopen.”

Gedwongen huwelijk

Aiello is geboren in Partanna. Op haar vijftiende raakte ze bevriend met Nicolo, de zoon van een Siciliaanse maffiabaas, maar dat wist ze niet. Ze leerde dat pas de dag dat de maffiabaas haar dwong zijn zoon te huwen “anders zou hij mijn hele familie vermoorden.”

Aiello plooide en trouwde een man van wie ze niet hield. Maar ze wilde geen kinderen met hem en dus nam ze de pil. Toen haar man daarop uitkwam, sloeg hij haar. Dat vertelde Piera aan de krant The Guardian.

Echtgenoot en schoonvader vermoord

Op 18 november 1985 vermoordde een concurrerende maffiaclan haar schoonvader in een wijngaard in Trapani. Haar echtgenoot zou de moord wreken. Hij praatte er zo openlijk over dat de concurrerende clan hem ook vermoordde. “We zaten te eten in een pizzeria toen de moordenaars binnenkwamen en mijn man voor mijn ogen doodschoten.”

Piera Aiello zag hoe de maffia haar man vermoordde. Foto: PhotoAlto / Reporters

Aiello vertelde magistraat Paolo Borselino wie haar man en schoonvader hadden omgebracht. Op basis van die info kon Borselino overgaan tot aanhoudingen. Niet alleen van de moordenaars. Ook van een tiental andere clanleden.

Een paar weken later is Paolo Borsalino omgebracht. Om haar tegen meer maffia-represailles te beschermen, dwong de Italiaanse overheid Ailello in een getuigenprogramma te stappen. Dus: voortaan anoniem ondergedoken te gaan leven.

“Mijn leven is verwoest. Ik kan niets meer. Niet meer gaan werken, geen bankrekening openen, niet meer uitgaan. Ik stap in de politiek om van daaruit de maffia lam te leggen en ervoor te zorgen dat niemand nog zo’n leven moet leiden als het mijne”, zegt Piera Aiello.

Zondag raakte ze effectief verkozen. Straks zetelt ze in het Italiaanse parlement. Gesluierd?