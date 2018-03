Paulus VI wordt in oktober heilig verklaard, volgt binnenkort ook “de lachende paus”?

Paus Paulus VI, die de katholieke kerk leidde van 1963 tot 1978, wordt eind oktober heilig verklaard. Dat heeft de nummer twee van het Vaticaan dinsdag bekendgemaakt.

De heiligverklaring zal plaatsvinden bij de afsluiting van een bisschoppensynode omtrent jongeren en hun levenskeuzes, zei kardinaal Pietro Parolin tegenover de katholieke website Crux.

Paus Franciscus heeft al twee voorgangers heilig verklaard: Johannes XXIII en Johannes-Paulus II.

Afschaffing Latijn bij gewone misviering

Paulus VI is zalig verkaard in oktober 2014 bij het afsluiten van een synode omtrent het gezin. Hij werd in 1897 als Giovanni Battista Montini geboren in de stad Brescia, in het noorden van Italië. Hij wordt vooral herinnerd als de paus die het Tweede Vaticaans Concilie tot een goed einde bracht. Dat concilie voerde verregaande hervormingen door, zoals de afschaffing van het Latijn voor gewone misvieringen. Tijdens zijn pontificaat bevestigde hij ook het al lang bestaande verbod van de Kerk op abortus en op het gebruik van kunstmatige contraceptiva.

Een standbeeld van paus Paulus VI in het Portugese Leiria. Foto: shutterstock

Miraculeuze geboorte

Het tweede mirakel dat tot de heiligverklaring van Paulus VI leidt, betreft de “miraculeuze geboorte” van een Italiaans meisje op 25 december 2014. Dat meisje was een prematuurtje dat al in de 26e week van de zwangerschap het levenslicht zag. Artsen hadden de moeder in spe gewaarschuwd dat haar zwangerschap op de helling stond door een gescheurde placenta. Ondanks alle verwachtingen overleefde het meisje toch. Dat kan volgens gelovigen toegeschreven worden aan gebeden die aan de overleden paus gericht waren.

Paus Paulus VI groet in 1964 het aanwezige publiek voor hij naar Jordanië trekt. Foto: AFP

“De lachende paus”

Ondertussen is het proces bezig om “de lachende” paus Johannes-Paulus I zalig te verklaren. Daar is één mirakel voor nodig.