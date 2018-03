Russisch militair transportvliegtuig stort neer in Syrië: alle 32 inzittenden overleden

Een Russisch militair transportvliegtuig is in Syrië tijdens het landen neergestort. Het ongeluk deed zich voor nabij de basis van Khmeimim, dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Alle inzittenden zijn omgekomen.

Het vliegtuig, een Russische Antonov AN-26, stortte zo’n 500 meter voor de landingsbaan neer. Wat aan de basis van de crash ligt, is niet duidelijk. Russische agentschappen benadrukken het toestel voor de crash niet onder vuur werd genomen. Volgens het Russische ministerie van Defensie ligt een technisch defect aan de basis van het incident. De 26 passagiers en zes bemanningsleden zijn omgekomen.

”Omstreeks 15.00 uur (13.00 onze tijd nvdr.) is een Russisch AN-26 transportvliegtuig neergestort terwijl het aan het landen was op de basis van Khmeimim”, aldus het ministerie in een mededeling. “Alle inzittenden zijn overleden.”

De Russische autoriteiten hebben een onderzoek bevolen. Het is al de tweede keer sinds het begin van het conflict in Syrië dat een transportvliegtuig neerstort. Bij een crash eind december 2016 van een Toepolev Tu-154 vielen 92 doden.

Het steunpunt van Hmeimim ligt vlak bij de stad Latakia aan de Middellandse Zee. Sinds 2015 wordt het gebruikt als uitvalsbasis voor de Russische luchtmacht in Syrië. De AN-26 is een licht transportvliegtuig, speciaal ontworpen voor inzet in oorlogszones. Het vliegtuig wordt door twee propellers aangedreven