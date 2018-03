Belg wordt intendant van opera van Beieren

Serge Dorny (56) wordt intendant van de Bayerische Staatsoper. De Belg volgt op 1 september 2021 Nikolaus Bachler op, wiens ambtstermijn dan afloopt, zo deelde de regering van de Duitse deelstaat Beieren dinsdag na een vergadering in München mee.

Dorny leidt momenteel de opera van Lyon, die bij de uitreiking van de International Opera Awards vorig jaar in Londen als beste operahuis van 2017 uit de bus kwam. Hij was twee jaar geleden een van tien Vlamingen die het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap ontvingen omdat ze op een uitzonderlijke manier verdienstelijk waren voor Vlaanderen. Serge Dorny, geboren in Wevelgem, begon zijn carrière bij De Munt in Brussel en was ook directeur van het London Philharmonic Orchestra.

Het operahuis van Beieren krijgt in september 2021 ook een nieuwe muziekdirecteur, met name Vladimir Joerovski. De 45-jarige Rus volgt Kirill Petrenko op.