Vlaamse Alzheimer-prof wint met drie anderen prijs van 1 miljoen euro

Bart De Strooper, professor aan het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek, is een van de vier laureaten van de Brain Prize, de belangrijkste prijs voor neurowetenschappen ter waarde van 1 miljoen euro. De prijs wordt jaarlijks wordt toegekend door de Deense Lundbeck Stichting aan een of meerdere personen die een uitzonderlijke bijdrage leverden aan het hersenonderzoek. De prijs werd dinsdagnamiddag uitgereikt in Londen.

De Lundbeck Stichting koos dit jaar voor vier pioniers in het alzheimeronderzoek. Naast Bart De Strooper, gaat het om Michel Goedert (Universiteit Cambridge), Christian Haass (Universiteit van München) en John Hardy (University College Londen). Allen worden gelauwerd voor de belangrijke doorbraken die ze realiseerden in het ontrafelen van de oorzaken en de mechanismen van alzheimer en hun rol in de zoektocht naar nieuwe medicijnen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie die in Europa alleen al zowat 10 miljoen personen treft.