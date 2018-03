Ryanair breidt na een jaar opnieuw uit op Zaventem

Een jaar nadat Ryanair een groeistop had aangekondigd op Zaventem, heeft de Ierse lowcostmaatschappij haar kar gekeerd. Volgende winter komen er twee nieuwe bestemmingen bij op Brussels Airport: Amman en Marrakech. Dat heeft Ryanair-topman Michael O’Leary dinsdag aangekondigd. Hij voegde wel toe dat de geluidsnormen snellere expansie in de weg staan.

Enkele maanden geleden, bij de aankondiging van het zomernetwerk, klonk het nog dat Brussels Airport te duur was om er nieuwe bestemmingen te openen. Maar de situatie is veranderd, aldus O’Leary. De luchthavenuitbater heeft een commercieel aantrekkelijk aanbod gelanceerd voor maatschappijen die routes openen naar voor Zaventem nieuwe bestemmingen, legde hij uit. “Wij maken daar gebruik van om twee nieuwe routes te openen.”

Die nieuwe bestemmingen zijn Amman (Jordanië) en Marrakech (Marokko). Ze worden vanaf het volgende winterseizoen elk twee keer per week aangevlogen. Ryanair zal dan 15 routes bedienen vanuit Zaventem.

“Geluidsproblematiek beperkt onze groei”

O’Leary riep de luchthavenuitbater op om de “incentive” ook aan te bieden voor bestaande bestemmingen. “Groei op bestaande routes is even belangrijk als nieuwe bestemmingen”, vindt hij.

En Ryanair zou graag nog meer uitbreiden in Zaventem. “We hebben er momenteel vier vliegtuigen gestationeerd en we zouden graag naar acht gaan. Maar daarvoor moeten we vóór 7 uur kunnen vliegen. De geluidsproblematiek beperkt onze groei.”

Momenteel heeft Ryanair geen vluchten die voor 7 uur vertrekken (tot dan gelden de strengere Brusselse nachtelijke geluidsnormen) op Brussels Airport. O’Leary ziet een “redelijk compromis” in kunnen vertrekken tussen bijvoorbeeld 6.30 en 7 uur met stillere vliegtuigen, zoals de tientallen Boeing 737 MAX-toestellen die vanaf volgend jaar in de vloot komen.

Op de luchthaven van Charleroi voegt Ryanair in de winter één bestemming toe: Malta. Vanop Brussels South Charleroi Airport zal Ryanair dan 66 bestemmingen aanbieden. De maatschappij schat dat haar Belgische netwerk 8,3 miljoen passagiers zal opleveren op jaarbasis en goed is voor ongeveer 6.200 jobs.

Belgische Ryanair-piloten stemmen over loonsverhoging

O’Leary verwacht in de loop van de komende maanden ook een akkoord te bereiken over een vakbondsvertegenwoordiging voor de in België gebaseerde piloten van de Ierse budgetvlieger. De piloten spreken zich deze week alvast uit over de door Ryanair voorgestelde loonsverhoging tot 20 procent, zo zei O’Leary dinsdag tijdens een persconferentie in Brussel.

Ryanair startte eind vorig jaar het proces om pilotenvakbonden doorheen zijn netwerk te erkennen. Sindsdien gebeurde dat al in Groot-Brittannië, en Spanje en Italië zouden volgens O’Leary snel volgen. De eerste gesprekken over vakbonden voor stewards en stewardessen werden ook opgestart.

In België zat Ryanair in januari een eerste keer samen met de christelijke bediendebond (LBC-NVK), vier Ryanair-piloten en een jurist van de pilotenvakorganisatie BeCA (Belgian Cockpit Association). De luchtvaartmaatschappij stelde toen een loonsverhoging voor tot 20 procent voor de piloten, in lijn met voorstellen in andere landen. Een formele vakbondserkenning kwam er nog niet.

Deze week zal duidelijk worden hoe de piloten denken over de voorgestelde loonsverhoging. “De meerderheid van de piloten in Charleroi en Zaventem zal het voorstel goedkeuren”, voorspelde O’Leary dinsdag alvast. Aan vakbondszijde is men daar allerminst van overtuigd.

100 miljoen euro extra loonkosten

De Ierse budgetvlieger verwacht dit jaar 100 miljoen euro extra aan loonkosten te moeten uitbetalen aan piloten en cabinepersoneel in de hele groep, maar behoudt de winstprognose van 1,4 miljard tot 1,45 miljard euro.

O’Leary herhaalde ten slotte dat acties niet uitgesloten zijn, daar waar onderhandelingen moeilijk verlopen. Ryanair had in december in Duitsland te maken met zijn eerste pilotenstaking ooit na het stuklopen van onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden.