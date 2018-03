“Verboden te dansen of heupwiegen” op concert in Saoedi-Arabië

“Verboden te dansen of te heupwiegen”: deze richtlijn staat op de toegangstickets van een concert dat een Egyptische popster in Saoedi-Arabië zal geven. De instructie zorgde voor hilariteit op het internet.

Het concert van Thamer Hosny vindt op 30 maart plaats in de stad Jeddah, aan de Rode Zee. “Dames en heren, gelieve uw gordel vast te maken”, grapte een gebruiker van Twitter. “De gangpaden en zetels zullen met detectoren uitgerust zijn. Wie van plan is te wiebelen, wordt de zaal uitgezet”, voegde hij eraan toe. “Niet dansen of heupwiegen op een concert is als aan ijs in de zon vragen niet te smelten”, zo klinkt het in een andere tweet.

Saoedi-Arabië, dat zich meer en meer “opent” onder impuls van kroonprins Mohammed ben Salman, organiseerde de jongste maanden een reeks concerten van artiesten als de Libanese Hiba Tawaji en de Griekse componist Yanni. Bij sommige optredens dansten mannen en vrouwen samen, wat tot voor kort onvoorstelbaar was in het fundamentalistische koninkrijk.

Vandaag spenderen Saoedi’s jaarlijks miljarden dollars aan bioscoopbezoek en bezoek van pretparken in naburige toeristische centra als Dubai.