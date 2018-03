Politie zoekt agressieveling die toiletdame aanviel tijdens Gentse Feesten: “Hij bleef maar in mijn gezicht slaan”

Gent - De federale politie heeft dinsdag een opsporingsbericht verspreid van een verdachte van opzettelijke slagen en verwondingen tijdens de Gentse Feesten van vorig jaar. Op maandagochtend 17 juli werd een 52-jarige vrouw uit Aalst - die de hele nacht gewerkt had als toiletdame - heel zwaar toegetakeld. De dader was maandenlang spoorloos, maar nu zouden de onderzoekers toch iemand in het vizier hebben.

De 52-jarige Annick Vercruysse stapte die maandagochtend iets na 6 uur alleen naar haar wagen. Ze had er net een nachtshift als toiletdame aan de Holy Food Market op de Gentse Feesten opzitten toen ze ergens tussen de Ottogracht en de Vrijdagmarkt geconfronteerd werd met een Afrikaanse man.

Annick Vercruysse. Foto: sander luyten

“Hij deed heel de tijd tekens. Toen ik zei dat hij mij met rust moest laten, gaf hij me vuistslagen in het gezicht”, getuigde de vrouw eerder aan Het Nieuwsblad. Volgens het slachtoffer bleef de man maar slaan tot er een meisje roepend kwam aangelopen. “Zij heeft ook de ambulance gebeld. Ondertussen lag ik op de grond. Mijn tanden waren uitgeslagen en ik zat helemaal onder het bloed. Die man was compleet over zijn toeren. En dat terwijl ik gewoon op weg was naar de parking aan de Zuid, waar mijn wagen geparkeerd stond.”

Vercruysse werd naar het Sint-Lucasziekenhuis gebracht. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de dader al gevlucht.

Opsporingsbericht

Meer dan zeven maanden na de feiten verspreidt de politie nu een opsporingsbericht van de verdachte. “Het gaat om een zwarte man van ongeveer 25 à 30 jaar”, luidt het. “Hij was slank, heeft kort haar en een rond gezicht met stoppels op de kin. Hij was vrij klein.”

“De dag van de feiten droeg hij een blauwe jeansbroek, een zwarte pet met letters op, een bordeauxkleurige jas met ritsen vooraan en aan de zakken. De jas had aan de onderrand en aan de kraag een lichtbruine kleur, ze is vermoedelijk van het merk Adidas. Onder zijn jas had hij een zwart kledingstuk aan dat diep was uitgesneden.”

Foto: politie

Wie meer informatie heeft over deze zaak, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via deze website.