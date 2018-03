Opnieuw geen Alderweireld bij Tottenham in clash met Juventus, contractsituatie blijft heikel punt

Tottenham Hotspur kan woensdagavond in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen de Italiaanse landskampioen Juventus zoals verwacht nog geen beroep doen op Toby Alderweireld. De 29-jarige Rode Duivel staat nog aan de kant met een hamstringblessure, zo maakte Tottenham Hotspur dinsdag bekend.

Serge Aurier is geschorst, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé zitten wel in de selectie van coach Mauricio Pochettino, die voor een spannende voetbalavond staat. De heenwedstrijd van drie weken geleden leverde immers geen winnaar op. De Spurs kwamen toen in Turijn al snel 2-0 achter, maar wisten onder impuls van een uitstekende Dembélé op de zes toch nog een punt mee te nemen (2-2) en bovendien twee belangrijke uitdoelpunten te scoren tegen de verliezende finalist van vorig seizoen.

Alderweireld maakte begin februari in de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser Newport County zijn wederoptreden na meer dan drie maanden blessureleed. Maar nadien speelde de verdediger niet meer. Zijn hamstringblessure speelt sindsdien opnieuw op.

Achter de schermen lijkt echter ook de contractsituatie van de Rode Duivel de Spurs zorgen te baren. Tottenham zou volgens Engelse media Alderweireld een nieuw contract willen laten tekenen, maar voorlopig lijkt de verdediger niet geneigd dat te doen. Als er geen nieuwe verbintenis komt, is Alderweireld in de zomer van 2019 een transfervrije speler. Tottenham zou zijn contract eenzijdig met een jaar kunnen verlengen, maar dan komt er wel een opstapclausule vrij die zegt dat Alderweireld in de zomer van 2019 voor amper 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) de club kan verlaten.