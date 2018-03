Meisje verkracht en van 53 meter hoge brug gegooid: kindermoord na 26 jaar opgelost

De Duitse politie heeft een 26 jaar oude gruwelijke kindermoord kunnen oplossen. De dader kon gearresteerd worden nadat zoveel jaar na datum een nieuwe getuige opdook.

In augustus 1991 verdween de toen 10-jarige Stephanie Drews spoorloos nabij Weimar, in de Duitse deelstaat Thüringen. Haar lichaam werd een paar dagen onder een brug gevonden zo’n 40 kilometer verder van Weimer, in Hermsdorf: het meisje bleek van de 53 meter hoge brug geduwd of gegooid. Uit een autopsie op haar lichaam bleek dat Stephanie ook verkracht was.

Nooit was echter duidelijk wie achter de gruwelijke feiten zat. Tot nu. Een intussen 65-jarige vrachtwagenchauffeur werd in Berlijn aangehouden. De man, Hans-Joachim G., heeft intussen bekend dat hij Stephanie verkracht en vermoord heeft. Dat deed hij nadat hij haar had meegelokt uit een park waar het meisje aan het spelen was.

Foto: AP

Nieuwe getuige

De Duitse politie was Hans-Joachim op het spoor gekomen nadat een nieuwe getuige zich vorig jaar had gemeld na een oproep op televisie. De getuige herinnerde zich een deel van de nummerplaat van een camionette die hij op de brug had zien staan ten tijde van de moord. Het onderzoek naar de verkrachting en moord kreeg daardoor een nieuwe insteek kreeg.

Hans-Joachim raakte bij de arrestatie gewond. Hij verzette zich namelijk hevig, onder andere met een ijzeren staaf.

Nog een moord?

De politie gaat nu ook onderzoeken of de man ook nog achter andere kindermoorden zit. Zo wordt de moord op Jessica Kopsch mogelijk ook gelinkt aan de zestiger. Jessica verdween in 1998 in Berlijn, niet ver van waar Hans-Joachim woont. Net als Stephanie bleek Jessica voor haar door verkracht.